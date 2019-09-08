نادي الاتحاد يُعلق على شكوى نادي إسطنبول لدى الفيفا بشأن داكوستا

ماجد محمد(صدى):

أصدر نادي الاتحاد، اليوم الأحد، توضيحًا بشأن مستحقات نادي إسطنبول باشك شهير التركي للاعب داكوستا.

و تلقي نادي الاتحاد، إشعارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” بقفل ملف الشكوى التي تقدم بها نادي إسطنبول باشك شهير التركي ضد نادي الاتحاد والمستندة على تأخر النادي في سداد الدفعات المستحقة للنادي من شراء عقد اللاعب المغربي مروان داكوستا في موعدها (مارس ۲۰۱۹) و(يونيو ۲۰۱۹).

وأضاف البيان: ” حيث تم تسوية ملف هذه الشكوى بعد أن بادر مجلس الإدارة فور تلقيه خطاب الدعوم من الاتحاد الدولي إلى دراستها قانونية وتسديد الدفعات المتأخرة وغرامات التأخير المنصوص عليها في العقد المبرم مع النادي التركي، وبذلك يكون قد تم سداد كامل عقد انتقال اللاعب لناديه وإقفال ملف القضية حرصا على تجنيب النادي أي تبعات قانونية.