محافظ قلوة يناقش الاستعدادات لمناسبة اليوم الوطني

حامد العمري (صدى):

رأس محافظ قلوة الأستاذ عبدالله بن حمدان العويدي الاجتماع الأول للاستعداد لفعاليات وبرامج اليوم الوطني ، وذلك بحضور مديري الإدارات الحكومية ورؤوساء اللجان للبرامج .

استهل الاجتماع بشكر القيادة على ما ينعم به الوطن من منجزات في مختلف المجالات ، موضحاً استعداد المحافظة ومشاركة الأهالي هذه الفرحة الوطنية ، ومبيناً “ بإننا نعيش ولله الحمد في أمن ورخاء واستقرار ، ورقي وازدهار وتطور يوماً بعد يوم وما تشهده المحافظة من تنمية شاملة في كآفة المجالات ؛ كان بفضل من الله ثم بفضل الدعم الذي نجده من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ؛ الذي يحرص على تقديم كل ما يخدم المحافظة .

وأردف كم يسعدنا أن نفخر ونفاخر بهذا الوطن وقادته الأوفياء ؛ وموضحاً اهتمام وحرص الجميع لتنفيذ الفعاليات والبرامج والتي تستهدف كآفة أفراد المجتمع ؛ والتي تتنوع ما بين اجتماعية وصحية وثقافية ورياضية .

كما قام بتوزيع المهام على رؤوساء اللجان ، وقد وجه بإعداد خطة تنفيذية للبرامج ؛ إضافة إلى تجهيز الميادين والشوارع بعقود الزينة وتهيئة المنتزهات والأماكن العامة ، وتجهيز مقر الحفل وتنظيم عملية تركيب اللوحات بالشكل الذي يليق بهذه المناسبة ، وقد شارك الجميع بالعديد من المداخلات والتي تضمنت المقترحات والأفكار للمناسبة الوطنية.

وقد أكد “ العويدي ” على مشاركة كافة الإدارات بلوحات وطنية ، إضافة إلى مسيرة وطنية ، وتنفيذ الأمسيات الأدبية والثقافية والقصائد الشعرية ، والمسابقات بالإضافة إلى الدوري الرياضي والبرامج والفعاليات التي تستهدف كافة شرائح المجتمع .

كذلك تكريم شهداء الواجب وفاءً لما قدموه من تضحيات ، من أجل الوطن وختم بشكره للجميع على تفاعلهم بطرح العديد من الأفكار والمقترحات الوطنية.