الاتفاق يتعادل مع الفتح ودياً

ماجد محمد(صدى):

انتهت المباراة الودية بين الاتفاق والفتح بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلٍ منهما، حيث ابتدأ الفتح التسجيل في الدقيقة 43 من الشوط الأول قبل أن يعادل الاتفاق النتيجة في الشوط الثاني عن طريق فيليب كيش من ضربة جزاء في الدقيقة 47.

واستطاع الفتح التقدم مجدداً في الدقيقة 58 وعادل النتيجة للاتفاق في الوقت الإضافي من الشوط الثاني هزاع الهزاع بضربة رأسية في الدقيقة 90+4.

وكانت المباراة المغلقة عن وسائل الإعلام والجماهير بناء على رغبة مدربي الفريقين، قد أقيمت على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق مساء اليوم الأحد.