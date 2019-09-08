غاريث بيل يثير الجدل باعترافات جديدة: كنت في دوامة

نواف السالم(صدى):

قال نجم ريال مدريد غاريث بيل إنه كان يعيش في دوامة خلال الصيف؛ إلا أنه استعاد ثقته الأن.

وأوضح بيل خلال تصريحات نقلتها صحيفة ” ميرور ” البريطانية، اليوم الأحد: يمكنني الآن تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق، وفي الصيف الماضي لم تكن لياقتي البدنية على ما يرام.

وتابع : أعتقد أنه عندما لا تكون لائقًا تمامًا فيما يتعلق بلياقة المباريات فلن تكون قادرًا على فعل ما تريد وتصاب بالإحباط، وهذا ما أعنيه بدوامة الهبوط، لكن ذلك كله انتهى، وأنا في حالة جيدة ولائق تمامًا.

وفيما يخص منتخب بلاده الويلزي قال: أعشق بشدة اللعب لمنتخب بلادي، خاصة أننا من الممكن أن نتأهل إلى البطولات الكبرى، كما حدث في يورو عام 2016.

وأضاف: هذا هدفي الوحيد من المشاركة مع منتخب بلادي، وإلا ما كنت هنا لإهدار وقتي.

ويتطلع بيل إلى تحقيق المزيد من الأهداف في مباراة ودية ضد بيلاروسيا،غدًا الإثنين، في كارديف بعد أن سجل هداف ويلز هدفه الدولي الـ32 ضد أذربيجان.

وكان بيل يشعر بالأحباط عقب تصريحات مدرب الريال زيدان بأنه لا يريد اللاعب الويلزي، لكن مع بداية الموسم عاد بيل مرة أخرى إلى التشكيلة الأساسية لريال مدريد وسجل هدفين في مباراته السابقة أمام فياريال ما أعاد إليه الثقة المفقودة.