بالفيديو.. حقيقة وقف هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون بجدة

نايف السالم(صدى):

كشفت المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، اليوم الأحد، حقيقة وقف هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون بالمحافظة لمراجعة البلدية.

وقال البقمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” ياهلا ” إن مبنى تلفزيون جدة ” خطر ” ، وهدمه ” ضرورة ” ، ولم نصرح لأية وسيلة إعلامية بعكس ذلك.

وأضاف : وهناك لجنة أوصت بهدم المبنى لأنه يشكل خطر وأمانة جدة جزء من هذه اللجنة الي وقفت على الموضوع، مؤكدًا على ضرورة التواصل مع المتحدث الرسمي للأمانة للتأكد من المعلومات.

متحدث أمانة جدة يحسم الجدل في تصريحه لـ @mofareh5:

مبنى تلفزيون جدة "خطر"، وهدمه "ضرورة"، ولم نصرح لأية وسيلة إعلامية بعكس ذلك..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/GYmtEnke5c — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 8, 2019

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