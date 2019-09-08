حمى القرم تلاحق الإيرانين وتحصد الأرواح في 14 محافظة

طهران(صدى):

يلاحق مرض ” حمى القرم ” الأهالي في 14 محافظة بإيران؛ حيث أودي بحياة 10 أشخاص على الأقل حتى الأن وفقًا لنائب وزير الصحة كريم أميري.

وقال ” أميري ” في حديث لوكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني: ” 10 أشخاص لقوا حتفهم من بين 104 شخصًا أصيبوا بمرض حمى القرم في 14 محافظة من محافظات البلاد “.

وأوضح أميري أن المرض انتشر وتفاقم في محافظات سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق إيران المحاذية لحدود باكستان وتسكنها أغلبية من الطائفة السنية.

ولفت إلى أن سبب انتشار المرض في هذه المحافظات يعود إلى الاتجار غير المشروع بالحيوانات من الحدود الشرقية للبلاد، حيث إن دخول وخروج الماشية غير مصرح به ويتم دون قواعد.