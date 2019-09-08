الأحوال المدنية تكشف حقيقة تجنيس زوجة المواطن

علي القحطاني(صدى):

كشفت الأحوال المدنية، حقيقة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تجنيس زوجة المواطن.

وتفاعل حساب ” العناية بالعملاء ” التابع للأحوال المدنية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مع استفسار أحد الأشخاص حول هذا الأمر.

وقال الحساب ” أي أخبار تخص الأحوال المدنية يعلن عنها بشكل رسمي في الموقع أو عبر الحساب الرسمي أو المتحدث الإعلامي ” .

وتسائل المغرد، قائلًا ” السلام عليكم هل الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام عن تجنيس زوجة المواطن صحيح وإذا كان كذالك ماهي الشروط اللازمة لتجنيسها وشكرًا ” .