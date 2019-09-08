الأحوال المدنية تكشف حقيقة تجنيس زوجة المواطن
كشفت الأحوال المدنية، حقيقة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تجنيس زوجة المواطن.
وتفاعل حساب ” العناية بالعملاء ” التابع للأحوال المدنية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مع استفسار أحد الأشخاص حول هذا الأمر.
وقال الحساب ” أي أخبار تخص الأحوال المدنية يعلن عنها بشكل رسمي في الموقع أو عبر الحساب الرسمي أو المتحدث الإعلامي ” .
وتسائل المغرد، قائلًا ” السلام عليكم هل الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام عن تجنيس زوجة المواطن صحيح وإذا كان كذالك ماهي الشروط اللازمة لتجنيسها وشكرًا ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28473 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
فسر الماء بعد الجهد بالماء
اين الاجابه على سؤال السائل ؟
بالنسبه لتجنيس فالمفروض ان لا يتم تجنيس احد مهما كانت العلاقه معه
والمفروض سحب الجنسيه لمن لم يقدم شي للوطن كالاخوه اللبنانيين وغيرهم من رجال الاعمال التي تذهب اموالهم لبلادهم وعمالهم من ابناء بلادهم
ابونايف[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 3 ساعات
ما عليكم مادام فيه الجلعود التجنيس على قفى من يشيل
mutrafi_h[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 35 دقيقة
يجب ان تميز جنية الزوجة .