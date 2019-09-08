أسرار العائلة الملكية.. إليزابيث تتعرض لموقف مُحرج ليلة زفافها

لندن(صدى):

تنكشف لنا يومًا بعد يوم عددًا من الأسرار التي تخص العائلة الملكية البريطانية، والتي يهتم بها الكثيرحول العالم.

وفي كشف جديد عن الأسرار قالت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية إن الملكة إليزابيث تعرضت لمأزق في حفل زفافها على الأمير فيليب والذي كان من المفترض أن يكون مثاليَا ومنضبطًا.

وقالت الصحيفة إنه قبل ساعات قليلة من مغادرتها إلى دير ويستمنستر، فوجئت إليزابيث بانكسار تاج زفافها بينما كان مثبتًا على طرحتها، وكان ملكًا لجدتها الملكة ماري.

وكانت الملكة قد اختارته خصيصًا لإكمال إطلالة عُرسها الملكي، وعلى الرغم من توافر تيجان أخرى.

وقال صائغ البلاط الملكي ” جيرارد ” ، أن الملكة أصرت على ارتداء نفس التاج وعدم استبداله بآخر.

وتم إصلاح التاج، ولم يكن هناك سوى فجوة صغيرة بين الطرف في المنتصف وآخر على اليمين.

يجدر بالذكر أنه بعد وفاة الملكة الأم عام 2002، ورثت الملكة إليزابيث التاج منذ ذلك الحين، وترتديه في المناسبات الخاصة للغاية.