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المرور: الوقوف على خطوط السكة الحديدية يعد مخالفة مرورية

المرور: الوقوف على خطوط السكة الحديدية يعد مخالفة مرورية
عادل الحربي(صدى):

حذرت إدارة المرور، اليوم الأحد، السائقين والسائقات من الوقوف على خطوط السكة الحديدية.

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن الوقوف على خطوط السكة الحديدية، يعد مخالفة للأنظمة المرورية.

وفي وقت سابق حذرت المرور من إيقاف المركبة بالأماكن المخصصة بعيدًا عن مداخل ومخارج المباني العامة والخاصة لحماية مركبتك ويجنبك تعطيل الآخرين.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 14 ساعة

المرور زاد نشاطة بسطو على جيب المواطن , صار النظام مهم الان وفية دخل يعادل ارامكو الله يعين يعطونا بليمين وياخذونة بشمال فرم ناعم مهو مثل اول خشن .

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