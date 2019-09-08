المرور: الوقوف على خطوط السكة الحديدية يعد مخالفة مرورية
حذرت إدارة المرور، اليوم الأحد، السائقين والسائقات من الوقوف على خطوط السكة الحديدية.
وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن الوقوف على خطوط السكة الحديدية، يعد مخالفة للأنظمة المرورية.
وفي وقت سابق حذرت المرور من إيقاف المركبة بالأماكن المخصصة بعيدًا عن مداخل ومخارج المباني العامة والخاصة لحماية مركبتك ويجنبك تعطيل الآخرين.
mutrafi_h[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 14 ساعة
المرور زاد نشاطة بسطو على جيب المواطن , صار النظام مهم الان وفية دخل يعادل ارامكو الله يعين يعطونا بليمين وياخذونة بشمال فرم ناعم مهو مثل اول خشن .