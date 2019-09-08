المرور: الوقوف على خطوط السكة الحديدية يعد مخالفة مرورية

عادل الحربي(صدى):

حذرت إدارة المرور، اليوم الأحد، السائقين والسائقات من الوقوف على خطوط السكة الحديدية.

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن الوقوف على خطوط السكة الحديدية، يعد مخالفة للأنظمة المرورية.

وفي وقت سابق حذرت المرور من إيقاف المركبة بالأماكن المخصصة بعيدًا عن مداخل ومخارج المباني العامة والخاصة لحماية مركبتك ويجنبك تعطيل الآخرين.