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مواعيد عمل الأحوال المدنية في اليوم الوطني

مواعيد عمل الأحوال المدنية في اليوم الوطني
علي القحطاني(صدى):

أعلنت الأحوال المدنية، عن مواعيد العمل الرسمية لها خلال إجازة عيد الوطني المقررة يوم 23 سبتمبر الجاري.

وتفاعل حساب ” العناية بالعملاء ” التابع للأحوال المدنية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مع استفسار مواطن قال ” ماهي مواعيد عمل الأحوال في اليوم الوطني ويوم الأحد ماقبل اليوم الوطني؟ ” .

وقال الحساب في رده ” اليوم الوطني ويوم الأحد الذي قبله يعتبر اجازة رسمية لجميع قطاعات الدولة، نسعد بخدمتك ” .

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 9 ساعات

تشرفنا على إجابتكم ياالأحوال المدنيه

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