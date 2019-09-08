مواعيد عمل الأحوال المدنية في اليوم الوطني

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الأحوال المدنية، عن مواعيد العمل الرسمية لها خلال إجازة عيد الوطني المقررة يوم 23 سبتمبر الجاري.

وتفاعل حساب ” العناية بالعملاء ” التابع للأحوال المدنية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مع استفسار مواطن قال ” ماهي مواعيد عمل الأحوال في اليوم الوطني ويوم الأحد ماقبل اليوم الوطني؟ ” .

وقال الحساب في رده ” اليوم الوطني ويوم الأحد الذي قبله يعتبر اجازة رسمية لجميع قطاعات الدولة، نسعد بخدمتك ” .