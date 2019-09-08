 فنانة سورية مشهورة تفاجئ زوجها يوم خطبته بتصرف غير متوقع

أميرة خالد(صدى):

فاجأت الفنانة السورية رنا الأبيض زوجها وائل الدباس، الذي ارتبط بأخرى سرًا.

وتعمدت رنا توجيه التهنئة إلى زوجها عبر أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية؛ بمناسبة خطبته لتخبره بأنها على علم بها بطريقتها الخاصة.

وأثارت رنا الأبيض الإعجاب بهذا التصرف، حيث وصفها البعض بالذكاء والمكر.

ولفتت الأبيض إلى أنها سترفع قضية ضد زوجها للطلاق بعد أكثر من 10 أعوام من الزواج.