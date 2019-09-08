فنانة سورية مشهورة تفاجئ زوجها يوم خطبته بتصرف غير متوقع
فاجأت الفنانة السورية رنا الأبيض زوجها وائل الدباس، الذي ارتبط بأخرى سرًا.
وتعمدت رنا توجيه التهنئة إلى زوجها عبر أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية؛ بمناسبة خطبته لتخبره بأنها على علم بها بطريقتها الخاصة.
وأثارت رنا الأبيض الإعجاب بهذا التصرف، حيث وصفها البعض بالذكاء والمكر.
ولفتت الأبيض إلى أنها سترفع قضية ضد زوجها للطلاق بعد أكثر من 10 أعوام من الزواج.
.[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 2 ساعتين
احمد ربك ان رنا رضت فيك يا بو اداني.
استغفر الله العظيم ، بس سبحان الله الانسان مايملى عينه غير التراب!!
سفن اب 7UP[ عدد التعليقات: 1028 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض تخونينه معي اليوم قبل بكره .. قهرني الكلب هههههههههههههههههه