نقل أمير الكويت إلى المستشفى بأمريكا وتأجيل لقاء ترامب
كشف الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأحد، عن تأجيل لقاء أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح، أن سبب التأجيل يرجع إلى استكمال أمير الكويت الفحوصات الطبية بداخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة.
ولم يذكر الديوان الأمير الكويتي، الموعد الجديد للقاء أمير الكويت بالرئيس الأمريكي، موضحًا أنه سيحدد لاحقا.
يذكر أن أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان قد وصل عصر الإثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.
مبروك[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 14 ساعة
حكامنا يتعالجون في أمريكا و يموتون في مستشفياتها لانعدام الثقه بالمحلي .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3660 ] نشر منذ 12 ساعة
الاه يشفيه ويعافيه ويشفي جميع مرضى المسلمين
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3660 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يشفيه
خالد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يشفيه ابو ناصر
زائر[ عدد التعليقات: 2614 ] نشر منذ 12 ساعة
ماشاء الله فوق التسعين الرجل الله يعافيه
algernaas4[ عدد التعليقات: 1021 ] نشر منذ 11 ساعة
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه ويطول بعمره