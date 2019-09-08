نقل أمير الكويت إلى المستشفى بأمريكا وتأجيل لقاء ترامب

وكالات(صدى):

كشف الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأحد، عن تأجيل لقاء أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح، أن سبب التأجيل يرجع إلى استكمال أمير الكويت الفحوصات الطبية بداخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة.

ولم يذكر الديوان الأمير الكويتي، الموعد الجديد للقاء أمير الكويت بالرئيس الأمريكي، موضحًا أنه سيحدد لاحقا.

يذكر أن أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان قد وصل عصر الإثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.