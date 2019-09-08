وظائف هندسية شاغرة في شركة ياسرف

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير ” ياسرف ” ، باب التقديم إلى عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة للمواطنين في عدد من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس تحت مسميات ” مشرف التفتيش، مهندس القياس، مهندس تفتيش/ وظيفتين، مشرف أول مناوب- مجمع النفط الخام ” .

وأضافت ” مشرف أول مناوب- مجمع الديزل / 3 وظائف، ومشرف أول مناوب- مجمع النفط الخام/ تقطير النفط الخام / وظيفتين ” .

كما أشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019م؛ ويستمر حتى تاريخ 8 نوفمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــا .