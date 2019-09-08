مضطرب نفسيا يذبح طفلته ويلقي جثتها في المياه

القاهرة(صدى):

أقدم رجل على ذبح طفلته البالغة من العمر 7 سنوات؛ لشكه في نسبها بعد أن تركتها والدتها وتزوجت من رجل آخر.

وعثرت أجهزة البحث الجنائي بمحافظة القليوبية في مصر، على جئة طفلة في الـ7 من عمرها ملقاة في ترعة الزيتون بالقناطر الخيرية، وبها جرح ذبحي في الرقبة.

وبالتحريات تبين أن والدها صاحب الـ35 عامًا ذبحها وألقاها في الترعة، فهو يعاني من اضطرابات نفسية ويعمل حداد، وبعد الشك في نسبها منه قرر التخلص منها.

وعلى الفور تم انتشال الجئة ونقلها إلى المستشفى، فيما تولت النيابة التحقيق ومعاينة مكان الحادث، ومثل المتهم الجريمة وسط حراسة مشددة واعترف بارتكاب الجريمة.