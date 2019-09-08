قريبة خليفة القرضاوي تمثل أمام القضاء المغربي بعد حملها من خطيبها وإجهاض الجنين

نايف السالم(صدى):

تٌمثل هاجر الريسوني، ابنة شقيق أحمد الريسوني الذي نصب حديثاً خلفاً ليوسف القرضاوي كرئيس للاتحاد القطري العالمي لعلماء المسلمين، وخطيبها وطبيب ومريضتين وتقني تخدير ، غداً الاثنين 9 سبتمبر ، أمام القضاء المغربي ، لمحاكمتهم بإجراء عملية إجهاض سري .

وفي تعليقه على الواقعة ، قال مختار الغزوي، مدير جريدة “ الأحداث ” المغربية، ، إن المسألة قانونياً في المغرب محسوم بأمرها تماماً. الأمر يتعلق بجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، شارحاً أن الإضافات التي تم اعتمادها سنة 2015 حول قانون الإجهاض في المغرب والتي تحدثت عن حالات معينة يسمح فيها بالإجهاض لم يتم إدخالها حتى الآن إلى القانون الجنائي المغربي.

وكان أحمد الريسوني قد دافع عن ابنة أخيه وأكد أنه كان يعتزم حضور زفافها في منتصف الشهر الحالي في المغرب.

واعتبر الغزوي أن دفاع الريسوني عن هاجر “شكّل صدمة لكل من يتابع كتابته ومواقفه وهو المعروف بأنه لا يمزح في مثل هذه المواقف مع الآخرين، لا بل إنه معروف أيضاً بهجومه على المهرجانات الفنية وروادها” ، مٌضيفاً ، “كيف تستطيع أن تدافع عن موقف مثل هذا؟ أنت الذي اقتربت من تكفير من يحضر الحفلات الموسيقية؟ ”.