بالصور.. خاتم زواج يقطع إصبع مدرب كرة قدم بسبب الهزيمة(صور)

نواف السالم(صدى):

فقد رجل خمسيني يعمل مدربا لكرة القدم، إصبعه بعد أن علق خاتم زواجه الذي كان يرتديه بسياج بعد انتهاء إحدى مباريات كرة القدم في لينكولنشاير بإنجلترا.

ويذكر أن إصبعه انفصل تماما عن يده حينما كان يحاول استعادة الكرة إثر هزيمة ناديه هيكهام أمام منافسه إيمينغهام، حيثث صرخ بشدة وسقط على الأرض وهو يعاني من ألم في يده اليسرى الملطخة بالدماء، وفجأة وجد أن إصبعه انفصل تمامًا من يده

وقال المدرب إن إصبعه لا يمكن أن يتم ربطه مرة أخرى باليد حتى إذا خضع لعملية جراحية، مضيفا أن زوجته راشيل البالغة من العمر 25 عاما انهارت من البكاء فور رؤية يده ولكنها بدأت تتعايش مع الأمر، أما هو فيحاول أن يعتاد على الحياة بتسعة أصابع فقط.