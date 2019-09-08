رد الانتقالي الجنوبي على البيان السعودي الإماراتي المشترك

نايف السالم(صدى):

علّق المجلس الانتقالي الجنوبي، على البيان السعودي الإماراتي المشترك حول الأزمة في جنوب اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، إن ” البيان السعودي الإماراتي المشترك، يعكس حرص السعودية والإمارات، على توحيد الجهود نحو السلام والاستقرار والشراكة، ويعتبر انتصارًا للمشروع العربي الذي تقوده دول التحالف ” .

من جانبه، قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد عمر بن فريد، إن ” البيان يبعث رسالة واضحة مفادها أن من يحاول أو يعتقد أنه بما يفعل سينهي هذا التحالف الأخوي الإستراتيجي فهو واهم، وقد يضع نفسه في منزلة الخصم “ .

وأضاف: ” العلاقة بين الرياض وأبوظبي تتجاوز ملف اليمن إلى ماهو أبعد من ذلك بكثير “ .

يذكر أن المملكة والإمارات كانتا قد أصدرتا بيانا مشتركا، رحبتا فيه باستجابة ” الحكومة اليمنية الشرعية ” و ” المجلس الانتقالي الجنوبي ” ، لدعوة الحوار التي أطلقتها المملكة في مدينة جدة، لحل الأزمة في الجنوب اليمني.