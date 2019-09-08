رد الانتقالي الجنوبي على البيان السعودي الإماراتي المشترك
علّق المجلس الانتقالي الجنوبي، على البيان السعودي الإماراتي المشترك حول الأزمة في جنوب اليمن.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، إن ” البيان السعودي الإماراتي المشترك، يعكس حرص السعودية والإمارات، على توحيد الجهود نحو السلام والاستقرار والشراكة، ويعتبر انتصارًا للمشروع العربي الذي تقوده دول التحالف ” .
من جانبه، قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد عمر بن فريد، إن ” البيان يبعث رسالة واضحة مفادها أن من يحاول أو يعتقد أنه بما يفعل سينهي هذا التحالف الأخوي الإستراتيجي فهو واهم، وقد يضع نفسه في منزلة الخصم “ .
وأضاف: ” العلاقة بين الرياض وأبوظبي تتجاوز ملف اليمن إلى ماهو أبعد من ذلك بكثير “ .
يذكر أن المملكة والإمارات كانتا قد أصدرتا بيانا مشتركا، رحبتا فيه باستجابة ” الحكومة اليمنية الشرعية ” و ” المجلس الانتقالي الجنوبي ” ، لدعوة الحوار التي أطلقتها المملكة في مدينة جدة، لحل الأزمة في الجنوب اليمني.
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