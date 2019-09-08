الجوازات تكشف عن الفترة المحددة لتسلم جواز السفر قبل إلغائه

عادل الحربي(صدى):

اوضحت المديرية العامة للجوازات، في ردها على استفسار مواطنة ، الفترة التي يتم من خلالها مراجعة إداراتها لتسلم جوازات السفر بعد إصدارها إلكترونياً .

وتساءلت مواطنة عبر حساب ” الجوازات – أبشر ” في تويتر ، مٌشيره أن زوجها أصدر لها جواز سفر، وبعد فترة طلقها من دون أن يتسلمه، مبينة مرور أكثر من عامين على هذه الواقعة، لترد الجوازات بأن جواز السفر يعتبر ملغياً وذلك لمرور أكثر من 89 يوماً على عدم تسلمه، وبإمكانها إصدار جواز جديد.

وفي نفس السياق، كشفت الجوازات أنه عند طلب وتنفيذ الخدمة لإصدار جواز السفر، وعدم تسلمه خلال الفترة المحددة، فإنه يلغى، ولا يمكن استرداد الرسوم.