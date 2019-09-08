7 وظائف شاغرة للجنسين في جمعية ” كيل “

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة ” كيل ” بمدينة الرياض، باب التقديم إلى 7 وظائف شاغرة للجنسين في عدة تخصصات.

وأوضحت الجمعية أن الوظائف متاحة من خلال البوابة الوطنية للعمل ” طاقات “، وذلك وفق المسميات والشروط التالية:

1- مُصمم جرافيك ” للنساء ” :

يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص ” التسويق ” ، مع لغة إنجليزية ” مستوى مبتدئ ” .

ويتمثل التدريب في تطوير الأفكار الإبداعية والمفاهيم لتوصيل الرسالة المطلوبة بوسائل الجرافيك، ووضع المخططات العامة وتصميم الإنتاج للإعلانات والمجلات وتقارير الشركات وغيرها من وسائل الإعلام المنشورة.

2- أخصائي تغذية – 4 وظائف ” للجنسين ” :

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص ” علوم صحية “، ولغة إنجليزية ” مستوى متقدم ” .

ويتمثل التدريب في تخطيط تحضير الوجبات الغذائية للمستشفيات ودور الرعاية والمدارس والمؤسسات الأخرى، والإشراف عليها وفقًا للاحتياجات الغذائية لتلك الجهات.

3- أخصائي موارد بشرية ” للنساء ” :

يشترط أن تكون المتقدمة حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص ” موارد بشرية ” ، ولغة إنجليزية ” مستوى متوسط ” .

ويتمثل التدريب في تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء.

4- أخصائي تسويق ” للنساء “:

يشترط أن تكون المتقدمة حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص ” تسويق ” ، ولغة إنجليزية ” مستوى متوسط ” .

ويتمثل التدريب في وضع استراتيجيات التسويق وتنفيذها، وتحليل بيانات أبحاث السوق، وتقديم المشورة الاستراتيجية، وتصميم حملات تسويق خاصة وإدارتها.

ووضعت الجمعية عدة شروط عانة تتمثل في أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد بتاريخ 1441/01/09هـ، من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــا .