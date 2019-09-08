تفاصيل تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين

نايف السالم(صدى):

وافق مجلس الوزراء، على تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، على أن يكون مرتبطًا بنائب رئيس مجلس الوزراء.

وجاء ف نص التعديل أن يتم حذف تعريف الوزير الوارد في المادة الأولى وإحلال عبارة ” سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ” بدلًا من كلمة ” الوزير ” الواردة في المادتين ” الثانية والخامسة ” من تنظيم الصندوق.

وقرر مجلس الوزراء في يناير 2018 تعديل التنظيم، على أن يكون وزير الدفاع رئيسًا لمجلس أمناء الصندوق، الذي يهدف إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم.