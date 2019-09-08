مستشفى شرق جدة يشارك في المؤتمر الثالث للجمعية السعودية للعلاج الطبيعي

جدة(صدى):

شارك مستشفى شرق جدة في المؤتمر الثالث الذي نظمته الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي الذي عقد في الرياض بقاعة المؤتمرات بالتزامن مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي ويهدف هذا المؤتمر إلى تقديم أحدث البحوث العلمية والتطورات على الساحة بحضور العديد من المتحدثين الدوليين في هذا المجال .

وحضر المؤتمر من قسم العلاج الطبيعي بمستشفى شرق جدة أخصائي أول علاج طبيعي / بدر مرتضى ، حيث قام بتقديم ملصق عن دراسة جديدة وحديثة وهي ( مقياس التكيف الثقافي والتحقق من موثوقية النسخة العربية من مقياس الأداء الوظيفي الخاص بالمريض ) وتعتبر أول دراسة تترجم المقياس إلى اللغة العربية والذي يهدف إلى إستخدامه مع مرضى الهيكل العظمي العضلي وتحسين أداء التقييم الوظيفي لهم .

وقد دعت الجمعية الممارسين الصحيين من أكاديميين ومهنيين والمهتمين بالعلاج الطبيعي والتأهيل للمشاركة في المؤتمر.

يُشار إلى أن الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي هي إحدى الجمعيات العلمية الطبية التابعة لجامعة الملك سعود وحاصلة على تقييم (أ) في كفاءة أداء الجمعيات ولها العديد من الفروع على مستوى مناطق المملكة .