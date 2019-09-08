سر تحمل بوتين لمتاعب الرحلات الجوية
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه لا يعلم سر قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على تحمل متاعب الرحلات الجوية.
وقال بيسكوف إن هذه الرحلات من المستحيل للمرء أن يستعد لها خلال يوم واحد، بل لا بد للإنسان أن يبقى دائمًا في حالة بدنية جيدة.
وأضاف: “ قد تكون لديه أسراره، لكن لا علم لي بها.. وأود أن أعرفها أنا الآخر، فالنعاس يتغلب عليّ! ”.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1148 ] نشر منذ 1 ساعة
الله من السر؟!
اموال وخدم وحشم وكلن يقول امرك واوامره نافذة وطيارة خاصة ولو يرفع اصبعه بالهواء بالغلط كلن يلبي له يحسبه يناديه.
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1172 ] نشر منذ 37 دقيقة
سافرت في إحدى المرات على خطوط الامارات للطيران على الايرباص 380 في درجة اولي الي فرنسا من شدة الراحه والفخامه وخدمة الخمسة نجوم ما كان ودي ان نصل بهذه السرعة وتقولي عاد طائرة خاصة