سر تحمل بوتين لمتاعب الرحلات الجوية

موسكو(صدى):

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه لا يعلم سر قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على تحمل متاعب الرحلات الجوية.

وقال بيسكوف إن هذه الرحلات من المستحيل للمرء أن يستعد لها خلال يوم واحد، بل لا بد للإنسان أن يبقى دائمًا في حالة بدنية جيدة.

وأضاف: “ قد تكون لديه أسراره، لكن لا علم لي بها.. وأود أن أعرفها أنا الآخر، فالنعاس يتغلب عليّ! ”.