نصائح هامة للوقاية من زيادة ألتهابات اللثة اثناء الحمل

أميرة خالد(صدى):

تتعرض السيدات لمشكلات صحية عديدة خلال فترة الحمل، ومن بينها التهاب اللثة ومشكلات الأسنان التي تحدث بسبب التغيرات الهرمونية التي تمر بها المرأة خلال تلك الفترة.

وتختلف أعراض التهاب اللثة أثناء فترة الحمل عن التعرض للالتهاب في وقت آخر، لأن الأسنان تكون أكثر حساسية، فإن التهاب اللثة أثناء الحمل يصاحبه: تورم اللثة ، حساسية عند تناول بعض المأكولات والمشروبات ، ألم في اللثة ، احمرار اللثة ، ظهور بثور في الفم ، ورائحة الفم الكريهة.

ومن أهم نصائح للوقاية من التهابات اللثة في فترة الحمل :

– تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم لتعويض ما يفقده الجسم طوال فترة الحمل.

-تناول المكملات الغذائية، ولكن تحت إشراف الطبيب المعالج.

– الاهتمام بغسل الأسنان في الصباح والمساء وبعد تناول الوجبات.

– عدم الإكثار من استخدام خيط الأسنان الذي قد يزيد من تهيج الأسنان.

– الابتعاد عن شرب المياه الغازية، أو تناول السكريات بصورة مفرطة.

– الاهتمام بمضمضة الفم بالماء الدافئ والقليل من الملح، للحفاظ على صحة الفم والتخلص من البكتيريا الضارة التي قد تسبب التهاب اللثة.