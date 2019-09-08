بالفيديو.. صاعقة قوية تفاجئ مصور في جازان

تركي السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأحد، مشهد مخيف لصاعقة قوية تفاجئ مصور أثناء توثيقه لأجواء جازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة وزخات من البرد تؤدي إلى انعدام الرؤية وجريان السيول في بعض المناطق.

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، من هطول الأمطار والتواجد في اماكن تجمعات المياه وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.