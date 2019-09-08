غازكو تعلن عن وظائف شاغرة بمحطة الجنوب

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الغاز والتصنيع الأهلية ” غازكو ” ، باب التقديم إلى وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق؛ للعمل بمحطة الجنوب ” خميس مشيط ” .

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” ، أن الوظائف متاحة تحت مسمى ” مُفتش سلامة ” ، بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم مناسب فوق الثانوي، أو شهادة الثانوية العامة مع خبره في نفس المجال، واجتياز المقابلة الشخصية.

وتتمثل المهام والمسؤوليات في التالي:

1- يراقب أداء المعدات والأجهزة والآليات والخزانات في الفرع/إدارة النقل. ويتأكد من توفر احتياطات السلامة في عمليات تشغيلها

2- يقوم بالتبليغ عن الحوادث الناجمة عن إصابات العمل فور حدوثها؛ ويتخذ التدابير المناسبة لعدم تكرارها ويعد تقرير بذلك يرفعه لرئيسه المباشر.

3- يشارك في عملية الفحص العشوائي للاسطوانات المعبأة كل أسبوعين ويعد محضر السلامة لإرساله لإدارة الجودة الشاملة

4- يقوم بالتبليغ الفوري عن الحالات الطارئة التي قد تنتج عنها أضرار صناعية أو صحيه.

5- يشارك بعملية الفحص العشوائي للاسطوانات المعبأة كل أسبوعين؛ ويعد محضر تقرير السلامة لإرساله لإدارة الجودة الشاملة.

6- يراقب تنفيذ العمليات الساخنة في ورش الصيانة؛ ويتأكد من سلامة مواقعها. ويرفع التصاريح الخاصة بها لمشرف الجودة والامن لاعتمادها.

7- يراقب العاملين في مواقع العمل المختلفة؛ ويتأكد من التزامهم بقواعد السلامة.

8- الإلمام بمهام وواجبات الأمن الأخرى للقيام بها عندما يكلف بالقيام بها.

9- المشاركة مع الكهربائيين في فحص أنظمة التأريض بالفرع والتأكد من أنها تؤدي وظيفتها بكفاءة عالية.

10- التأكد من جاهزية سيارات الإسعاف والطوارئ يوميًا.

11- فحص وايتات التوزيع وناقلات الغاز والتأكد من خلوها من التنسيمات.

12- عمل الأبحاث اللازمة عن مصادر الخطر المصاحبة لأعمال الفرع المختلفة وتقديم الحلول المناسبة لها ومساعدة مشرف الأمن في عمليات التدريب.

13- مراقبة خطوط التعبئة والتأكد من أن الاسطوانات المعبأة مطابقة لمواصفات الشركة ومن الاسطوانات المسموح بتداولها.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد 2019/09/08م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، ولمعرفة باقي الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــا .