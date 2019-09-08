محامية توضح الحالات التي يحق فيها لرجل الشرطة تفتيش سيارتِك (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

كشفت المحامية، أبرار شاكر، أن القوانين لا تفرض على المرأة النزول من سيارتها حال توقيفها من رجال الشرطة أثناء القيادة.

وأوضحت الحالات التي يحق فيها لرجل الشرطة تفتيش سيارة المرأة بعد توقيفها، مشيرة إلى أن التفتيش يأتي في مرحلة التحقيق ويكون هناك إذن بالتفتيش أو في حالة التلبُّس.

وتابعت خلال لقائها ببرنامج ” سيدتي ” ، أن هناك حالات أخرى للتفتيش وهي التفتيش الوقائي احترازي والتفتيش الإداري كالتفتيش في المطارات.

أبرار شاكر – محامية: القوانين لا تفرض على المرأة النزول من سيارتها حال توقيفها من رجال الشرطة أثناء القيادة@abrarsh_lawyer#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/CD9uxQMMqe — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 8, 2019