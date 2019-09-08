شركة الشايع الدولية توفر وظائف للنساء بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الشايع الدولية وماركة أميركان إيجل عن توفر وظائف شاغرة للنساء، للعمل بمدينة الرياض داخل الأسواق والمجمعات التجارية، بمسمى (مُصممة عرض) .

واشترطت الشركة ، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة (شرط أساسي) ، يفضّل من لديها خبرة في نفس المجال ونفس التخصص ، حسنه المظهر واللباقة في الكلام ، القدرة على التنظيم والتخطيط والمرونة في التنقل ، واجتياز المقابلة الشخصية.

وقالت الشركة ، أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/09/08م ، وتُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع ذكر المسمى الوظيفي – مُصممة عرض – في عنوان البريد):

[email protected]