إيران تنشر لقطات لناقلة نفط جديدة محتجزة

طهران(صدى):

نشرت البحرية الإيرانية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يجسد لحظة توقيف ناقلة نفط جديدة في مضيق هرمز، بحجة أنها مخالفة.

وكانت البحرية الإيرانية قد قامت أمس السبت بتوقيف سفينة أجنبية في مياه الخليج؛ بتهمة تهريب وقود واحتجاز 12 بحارا من الجنسية الفلبينية.

ويذكر أن إيران تواصل تهديد الملاحة الدولية وتعطيل إمدادات النفط إلى العالم من خلال احتجازها ناقلات النفط التي تمر في مضيق هرمز.

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