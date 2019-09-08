كلمات مؤثرة لوالد الشهيد حسن شايع القحطاني لحظة ‏دفن ابنه (فيديو)

نايف السالم(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لوالد الشهيد حسن شايع القحطاني، لحظة دفن ابنه بعد استشهاده قبل يومين، أثناء الدفاع عن دينه ثم وطنه.

وودع الأب نجله بكلمات مؤثرة بعد أن استشهد ونال شرف الشهادة مقبلاً غير مدبر في كلمات صادقة تصل القلوب قبل الآذان.

وطالب الأب الحضور بالدعاء له بالرفعة ومسامحته ومن يطلبه بدين فسوف يوفيه إياه، وسط دعوات الحاضرين للابن بالرحمة والمغفرة وللوالد بالثبات والصبر والسلوان.