إعدام معلم أمام بناته على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية

فهمي محمد(صدى):

تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية، انتهاكاتها ضد الشعب اليمني، وكان آخرهم إعدام معلمًا تربويًا أمام أسرته مساء أمس السبت، في إحدى نقاطها الأمنية في محافظة البيضاء.

وأطلقت الميليشيا الإيرانية وابل من النيران على معلم من أبناء محافظة تعز أثناء مروره في نقطة عوين بمديرية الصومعة، لتقتله بدم بارد أمام بناته.

ويعد هذا الحكم إعدام ميداني للمعلم، لتضاف إلى جرائم الميليشيا الإيرانية الإرهابية التي ترتكبها على طول الطريق العام بمحافظة البيضاء الرابطة بين المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

ولم يكن هذا الحادث الأول، إذ قتلت ميليشيا الحوثي امرأة أثناء استهداف منازل المواطنين بقرية هبته بمديرية ناطع محافظة البيضاء بصواريخ الكاتيوشا.