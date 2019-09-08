نشر : منذ 17 ساعة 2٬616 4 فيديوهات متنوعة لاعب سابق : فاوضني الهلال في معسكر المنتخب بكأس آسيا عام 2000م
ابو حرب[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 14 ساعة
كل الى حصل قبل 20 سنه ميلزمنا
زائر[ عدد التعليقات: 3471 ] نشر منذ 8 ساعات
ودي اصدق بس ماش ما تدخل المخ
يتكلم عن اشخاص متوفين
وثاني شي بهذيك الفترة عبدالرحمن بن سعيد ما كان رئيس الهلال وكان بعيد عن النادي
ولو صادق يقول اسم الاعب وناس موجوده مو ناس متوفيه
على كيفكم[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 8 ساعات
يا الخال وش تقول ههههههههههه
جحفلي جحفلي[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 8 ساعات
مسوي اني بفتح قضية رأي عام وهي تدجل في دجل
هذولي من وين يطلعون
قال فاوضني الهلال وقلت لهم انا احترم عقدي مع الاهلي وبعد شهرين وقع للهلال
عاش اللي يحترم العقود