بالفيديو.. طفل ينجو من الموت بأعجوبة بعد مواجهة مصيرية مع أسد

واشنطن(صدى):

تعرض الطفل بايك كارلسون ( 8 سنوات) ، لحادث مروع ، حيث هاجمه أسد عندما كان يلعب مع شقيقه الأكبر جيج، في حديقة منزلهما، بمقاطعة بيلي في ولاية كولورادو الأميركية.

ويقول والد الطفل، لشبكة ” إن بي سي نيوز ” الأميركية: ” كان الأسد يمسك ابني بفمه، عندما وصلت له بعد سماعي لصرخاته فاندفعت لانقاذه، وكنت أعلم أنه يمكن أن يقتلني.

تابع: “لم أكن أخشى ما سيحدث، لأن أهم شيء كان إنقاذ طفلي من الموت “، مشيرا إلى أن الابن بايك بشجاعة تخويف الأسد وقتاله باستخدام السلاح الوحيد الذي كان في يديه وقتها وهو عصا “.

وبعد فرار الأسد، كان طفلي قد أصيب في إحدى عينيه، وقال الأب إن ابنه كان مغطى بالدم، وإنه أصيب في أماكن كثيرة في الوجه والرأس بفعل أنياب الأسد.