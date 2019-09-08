أخطاء ترتكبينها بعد ممارسة الرياضة مضره لجسدك .. احذريها

أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في الألعاب الرياضية ، أن عند إنهاء الفتاة للتمارين الرياضية، فإنها تقوم بتصرفات تعتبرينها مفيدة أو غير مضرة لجسدها ، لكنها في الحقيقة هي أخطاء فادحة .

فعند انتهائك من ممارسة التمارين الرياضية حتّى تذهبين مياشرة على الثلاجة لتناول الطعام بشراهة أو الحلويات والمقالي والخبز والشوكولاته والقطر باعتبار أنّك بذلت الكثير من الجهد وأنّك تستحقين وتحتاجين للطاقة كمّا أنّ جسمك سيحرق هذه الوليمة أيضًا فهو ما زال في حالة النشاط، لا شكّ أن وجبة ما بعد الرياضة أساسية ومهمّة لتعويض ما قد خسرت من المعادن عن طريق التعرّق ولبناء الكتلة العضلية. ولكن، ما يجوز أن تتناوليه يجب أن يكون مدروسًا بشكل كبير يُفضّل من البروتينات قليلة الدسم، والمفيدة فلا تقعي في الخطأ سيدتي.