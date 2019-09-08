قبل 75عامًا.. شاهد صورة نادرة من زيارة الملك عبدالعزيز لأرامكو

نايف السالم(صدى):

ظهر الملك عبدالعزيز – رحمه الله- في صورة نادرة قبل 75 عامًا أثناء زيارته لأرامكو.

ونشرت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث “ نحن تراثنا ” ، صباح اليوم الأحد، صورتان توثق زيارة الملك عبدالعزيز لأرامكو عبر حسابها على ” تويتر “.

و التقطت للملك عبدالعزيز الصورتان وهو في زيارة تاريخية لشركة آرامكو، عام 1947 الموافق 1366 هـ.

يذكر أنه تم تأميم ” أرامكو ” عام 1988م، وهي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010، وفقا لتقدير صحيفة ” فاينانشال تايمز “.