جمعية روماتيزم ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية توقعان عقد شراكة مجتمعية

حسين العلي(صدى):

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم عقد شراكة مجتمعية مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية تهدف إلى إجراء (50) عملية تغيير مفصل لمرضى الروماتيزم من قوائم الانتظار بالمدينة.

وقع من جانب الجمعية سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد بن حمزة عُمير، ومن المدينة الطبية سعادة المدير العام التنفيذي للمدينة اللواء طبيب سعود بن عثمان الشلاش.

من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد عُمير إن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل مبادرة الجمعية لإجراء 500 عملية تغيير مفصل لمرضى الروماتيزم بالمستشفيات الحكومية على مستوى المملكة من قوائم الانتظار بهدف التخفيف منها وتسريع إجراء العمليات لهم لحمايتهم من الإعاقة لا سمح الله، مضيفاً أن الجمعية تسعى لتفعيل آليات الشراكة مع المدينة بما يحقق الأهداف المشتركة ويدعم تعزيز دور الطرفين لتسهيل الخدمات وتخفيف قوائم مرضى الروماتيزم المنتظرين لإجراء العمليات بالمدينة.

وقال الدكتور عُمير أن العقد سيسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية مع المدينة ومن ثم اختصار الوقت بالنسبة للمرضى في قوائم الانتظار، معرباً عن شكره لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية واصفاً إياها بأنها صرحٌ طبي رائد في مجال تقديم الخدمات الصحية لذا سعت الجمعية لتوقيع هذه الشراكة المجتمعية لإجراء عمليات تغيير المفاصل.

من جهته أكّد المدير العام التنفيذي للمدينة اللواء طبيب سعود الشلاش أن المدينة تهتم بتفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاع غير الربحي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 القاضية بتعزيز الأثر الأجتماعي بين القطاع الحكومي والقطاع الخيري، وكذلك لتحقيق أوقات انتظار مقبولة للرعاية الطبيّة في جميــع مراحل تقديم الخدمة، معبرًا عن سعادته بما يلمسه من رد فعل إيجابي من المرضى والمراجعين على ما يقدم لهم من خدمة طبية وعلاجية من الأقسام الطبية بالمدينة، وقدم سعادته شكره للجمعية على هذه المبادرة.

من جانبه قال المدير التنفيذي الأستاذ محمد الطفيلي الزهراني أن الاتفاقية تعد تحدٍ كبير للجمعية لاستقطاب الدعم لتغطية قيمة العقد المتضمن إجراء 50 عملية تغيير مفصل الركبة والورك لمرضى الروماتيزم.

وأضاف الطفيلي أن الجمعية لن تدخر جهداً في خدمة مرضى الروماتيزم، مشيراً إلى أن الجمعية وقعت في وقت سابق عدداً من العقود مع مستشفيات أخرى لتسريع إجراء عمليات تغيير المفاصل

والتأهيل لمرضى الروماتيزم وكان ثمرتها إجراء 60 عملية في عدد من المستشفيات بمناطق المملكة بقيمة تجاوزت “المليون وماتي ألف ريال”

حضر التوقيع من جانب الجمعية مدير العلاقات الفعاليات الدكتور زهير العُمري، ومن المدينة الطبية .