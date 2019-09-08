توضيح من التعليم حول زيادة أعداد الطلاب في الفصول بالعزيزية

علي القحطاني(صدى):

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض علي بن محمد الغامدي، على أن التعميم الذي تم تداوله من مكتب تعليم العزيزية التابع للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض حول زيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب داخل الفصول الدراسية اجتهاد من المكتب لحل مشكلة طارئة مع بداية العام الدراسي لا يمثل توجه الوزارة.

وأوضح أن إدارة تعليم الرياض شكّلت لجنة للوقوف على ملابسات التعميم المخالف للمعايير المعتمدة نظاماً، كما ستعمل مع المكتب على معالجة زيادة الطلاب في الفصول.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد افتتاح ثمان مدارس وسبعة مجمعات تعليمية، تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 18 ألف طالب وطالبة في مدينة الرياض.