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للبالغات 21 عامًا.. إتاحة خدمة إصدار وتجديد جواز السفر عبر ” أبشر “

للبالغات 21 عامًا.. إتاحة خدمة إصدار وتجديد جواز السفر عبر ” أبشر “
علي القحطاني(صدى):

على خلفية قرار السماح للمرأة البالغة 21 عامًا من العمر بإصدار وتجديد جواز السفر، شرعت وزارة الداخلية في إتاحة الخدمة عبر منصة ” أبشر ” .

يذكر أن المديرية العامة للجوازات كانت قد أعلنت أنه سيتم إدراج خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر بالنسبة للمواطنات البالغات 21 عاماً فأكثر ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة ” أبشر ” قريباً .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 12 ساعة

ارجو إعادة انظروا و إلغاء القرارات الاخيره لمخالفتها لدستور البلاد و الشريعة الإسلامية التي تدعون التمسك بها .

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