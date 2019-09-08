للبالغات 21 عامًا.. إتاحة خدمة إصدار وتجديد جواز السفر عبر ” أبشر “

علي القحطاني(صدى):

على خلفية قرار السماح للمرأة البالغة 21 عامًا من العمر بإصدار وتجديد جواز السفر، شرعت وزارة الداخلية في إتاحة الخدمة عبر منصة ” أبشر ” .

يذكر أن المديرية العامة للجوازات كانت قد أعلنت أنه سيتم إدراج خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر بالنسبة للمواطنات البالغات 21 عاماً فأكثر ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة ” أبشر ” قريباً .