السياحة: لم نقر بإزالة مبنى الإذاعة والتلفزيون

علي القحطاني(صدى):

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، أنها لم تقر إزالة مبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة جدة.

وصرّح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد بن عبدالله العمري، بأن الهيئة لم تقر إزالة المبنى ولم يوقع ممثلها على أي محاضر في هذا الشأن.

وأشار إلى أن المبنى أنه أنشئ في أواخر عام 1960م أو ما يقارب ذلك، ما يعني أن عمره حوالي 60 عامًا عاصر خلالها المراحل الأولى من التاريخ التلفزيوني في المملكة.

وأضاف أنه هذا الأمر يجعلنا نرى أنه من الأولوية المحافظة على المبنى كرمز وطني وأثري لحقبة زمنية مهمة في تاريخ الإعلام السعودي، وكذلك كونه يعتبر من أهم المباني التي أنشئت في جدة في ذلك الوقت، وهذا ما يتطلب التريث في الإزالة.

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