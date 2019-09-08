طرح سيارة تشالنجر إس آر تي في الشرق الأوسط

أميرة خالد(صدى):

أعلنت دودج الشرق الأوسط، عن طرح سيارة تشالنجر إس آر تي هيلكات ريدآي مع محرك يولد 797 حصاناً، في المنطقة.

وسيارة دودج تشالنجر إس آر تي ديمون، هي سيارة ” العضلات ” الأسرع والأقوى على الإطلاق، وقد حققت الشركة رقماً قياسياً بطرح السيارة خلال السنة الماضية.

يشار إلى أن سيارة دودج تشالنجر إس آر تي هيلكات ريدآي وايدبودي قادرة على التسارع من صفر إلى مئة كيلومتر في الساعة في غضون 3.4 ثانية فقط.

كما تضم السيارة 25 تحسيناً جوهرياً على عناصرها، من بينها شاحن فائق أكبر وأذرع توصيل ومكابس أقوى ومحركات صمامات عالية السرعة، ونظام حقن للوقود ونظام تزليق محسن.