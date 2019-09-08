الإكوادور تحث كولومبيا وبيرو على التقدم بطلب تنظيم مشترك لمونديال 2030

ماجد محمد(صدى):

أعلن الرئيس الإكوادوري لينين مورينو عبر تغريده له بتويتر ، ” أنه طلب من نظيريه الكولومبي إيفان دوكي ومارتين فيزكارا رئيس بيرو التقدم بطلب مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030 في العام الذي ستكون فيه أمريكا الجنوبية المرشحة الأبرز للتنظيم”.

وسيكون هذا الملف منافساً لملف أخر يجمع الأرجنتين وتشيلي وأوروجواي وباراجواي.

وتتطلع بلغاريا واليونان ورومانيا وصربيا أيضا للتقدم بطلب تنظيم مشترك كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا ممثلة في إنجلترا واسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز.

كما أن المغرب من المتوقع أنن تتقدم بطلب استضافة ولا يختلف الحال بالنسبة للصين التي ابدت اهتماما بالحدث.

وكانت أول نسخة من المونديال جرت في أوروجواي عام 1930 بينما تقام نسخة 2030مشاركة 48 منتخبا.