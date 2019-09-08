بعد هيمنة الرجال.. الحضور النسائي يسيطر على ” الأسبوع في ساعة “

عادل الحربي(صدى):

احتل الحضور النسائي مكانة كبيرة بين ضيوف البرنامج التلفزيوني الشهير ” الأسبوع في ساعة ” ، ذلك بعد هيمنة الرجال عليه لمدة 9 سنوات.

وتفاجأ متابعو برنامج ” الأسبوع في ساعة ” خلال بث حلقة جديدة على ” روتانا خليجية ” ، بوجود 3 نساء ضمن ضيوف البرنامج الذين سيعلقون على الأحداث المهمة التي شهدتها المملكة في أسبوع.

وتكون ضيوف البرنامج من 3 نساء ورجلًا واحدًا فقط، وهو أمر غير مألوف على جمهور البرنامج على مدار الـ9 سنوات الماضية.

وشارك في الحلقة كل من ” عضو هيئة حقوق الإنسان السعودية آمال المعلمي، الكاتبة والأكاديمية بسمة السيوفي، والمستشارة في الشراكات والتعاون الدولي خلود المنصور، بالإضافة إلى الكاتب خالد السليمان “.

وبدأ الإعلامي إدريس الدريس، أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج بتقديم ضيوفه للمشاهدين وسط ترحيب شديد، على أن تعكس الحلقة التغيير الذي تشهده المملكة بالفعل في الجانب الخاص بتمكين النساء.

وافتتح البرنامج موسمه الجديد بعرض تقرير عن سنوات البرنامج الماضية، والذي أوضح هيمنة الرجال عليه ومناقشتهم للأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتنوعة.