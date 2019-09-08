سجن موظفة بنك اختلست 20 مليون درهم للحصول على عريس ثري

أبو ظبي(صدى):

قضت محكمة النقض في أبوظبي بتخفيض عقوبة الحبس إلى سنتين بدلاً من ثلاث سنوات، على موظفة بنك دينت بالاستيلاء على 20 مليون درهم من البنك الذي تعمل فيه، دون وجه حق، من أجل حلم الزواج من عريس ثري، وتأييد الحكم في الجزء الخاص بالغرامة ورد المبلغ.

وتعود القضية كما كشفتها الصحف الإماراتية ، إلى إعجاب فتاة خليجية، تشغل منصباً في أحد البنوك العاملة في الدولة، بأحد عملاء البنك، ما دفعها إلى إيهامه بأنها من عائلة ثرية جداً، لتشجيعه على الزواج منها، فيما استغلها الأخير في الحصول على أموال وهدايا باهظة الثمن له ولأسرته، رغم علمه بكذبها، وأنها ليست ثرية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة الأولى استغلال وظيفتها، والاستيلاء على غير حق على مبلغ وقدره 20 مليون درهم، المملوك لجهة عملها، بأن دخلت على نظام الحاسب الآلي للبنك، مستخدمة رمز المرور الخاص بإحدى موظفات البنك، لتقديم طلب رفع حد سقف الائتمان الخاص بها، للموافقة على ذلك الطلب، وتمكنت بتلك الطريقة من الاستيلاء على المبالغ سالفة الذكر، على النحو المبين بالأوراق، فيما وجهت إلى المتهم الثاني حيازة أموال متحصلة من الجريمة، موضوع التهمة، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، على النحو المبين بالأوراق.

وأظهرت اعترافات المتهمة في تحقيقات النيابة، بأنها قد تجاوزت الـ30 من عمرها، ولم تتزوج بعد، ما تسبب لها في آلام نفسية، خصوصاً أنها ترغب في الزواج من شخص وسيم ومتعلم، وصاحب شخصية مميزة، مشيرة إلى أن الشاب الذي أوهمها بالحب، (المتهم الثاني)، كان عميلاً في البنك الذي تعمل فيه، وتعرفت إليه بسبب مشكلة بسيطة في حسابه وساعدته على حلها.