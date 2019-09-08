أدلة جديدة تثبت تورط قطر وتركيا في دعم الإرهاب بليبيا

ماجد القزيز(صدى):

أعد الفريق الدولي لتقصِّي الحقائق في انتهاكات قطر في مركز بحثي بمدينة لاهاي الهولندية، تقرير حقوقي أزاح الستار عن الدعم القطري والتركي للإرهاب في ليبيا، بتقديم الدولتين المال والسلاح إلى الجماعات الإرهابية عبر السفن والطائرات.

وأوضح التقرير أنَّ الآلية القطرية لدعم وتمويل الإرهاب في ليبيا يقوم على ركيزتين؛ أولهما تعتمد على تحرك الدوحة بشكل منفرد في دعم الإرهابيين، والثاني يقوم على التعاون بينها وبين تركيا، وذلك بعد يومين من تأكيد الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أنَّ الدوحة وأنقرة تواصلان دعم وتمويل الجماعات الإرهابية في ليبيا.

واستدل ” المسماري ” على ذلك بإسقاط الجيش عاشر طائرة تركية، مشيرًا إلى أنَّ قطر مارست دورًا رئيسًا فيما وصلت إليه الأوضاع الليبية وكانت أول من أرسل طائرة محملة بالسلاح، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي للقوات الليبية، هو القضاء على الجماعات الإرهابية التي تنفذ عددًا من الهجمات الإرهابية.