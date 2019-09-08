فيديو غريب لحلا الترك مع والدها يتسبب في هجوم كبير عليها
تسبب فيديو جديد للفنانة البحرينية حلا الترك في موجة هجوم كبير عليها بعدما شاركت والدها المنتج محمد الترك التفاعل مع الدويتو الغنائي الشهير ” إنساي ” .
ورأي الكثير من المتابعين أن فيديو حلا قصدت به والدتها بعدما تركتها وانتقلت للعيش مع والدها .
ووجه الكثير من المتابعين إنتقادات حادة لها مثل ” ما أدري ليش أحسه يقصد زوجته أم حلا بحركاته ” .
بينما وصفها آخرون بالعقوق ، فمنهم من قال : لا حول إلا بالله شنو دا بدل ما تحني بأمك أنا اشوف المر عشان أصرف على أمي وأشوف شنو ناقصها و أسعدها هذا واجبي لازم مو جميل غصب لازم الابن أو البنت تكون بارة بكل الأشكال بالذات لأمها ، وغيرها من التعليقات الناقدة .
وكانت والدة حلا “منى السابر” قد أثارت تعاطف الجمهور معها قبل أيام حينما اشتكت من إنتقال حلا للعيش مع والدها ، قائلة ” يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني ” .
شيخين1[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 18 ساعة
بصراحة كطفلة كانت حبوبة وكبرت شويات وبانت الانوثة وبعدماشفتها مع سعد المجردوانا غاسل اديني وانتم اكيد عارفين من هوسعد وماوراء سعدافندي والخافي اعظم انتشرت بزبادة مع سن المراهقة وفي هاذا السن
والشخس في قمة حريتة وتنقلة من دولة لاخرى وبمطلق الحرية لارقيب ولا حسيب غير شي يسمى مدير اعمال طبعاوالله يعمل عمايلة بقوة الله يكافنا الشر