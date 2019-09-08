إيقاف لاعب البارالمبية لرفع الأثقال 4 سنوات بسبب ” المنشطات “

ماجد الأشرم(صدى):

أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، الرياضي خالد الناجم، لاعب منتخب البارالمبية لرفع الأثقال، عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة 4 سنوات، لوجود انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات.

وقالت اللجنة، أنّ الإيقاف اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المؤقت بتاريخ 2019/8/25، استنادًا للفقرة 2/1 والفقرة 2 / 1 / 1 والفقرة 10 / 2 / 1 والفقرة 10 / 2/ 1 / 1 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.

وأوضحت أنَّ القرار قابل للاستئناف خلال 21 يومًا، استنادًا للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة؛ مؤكدة أنه تمَّ إشعار اللاعب واللجنة البارالمبية السعودية واللجنة البارالمبية الدولية بهذا الإجراء، والعقوبة الصادرة بحق اللاعب لاعتماد تنفيذها.