التطوير الأكاديمي والجودة بجامعة الملك خالد تنظم برنامجًا تدريبيًّا مكثفًا لأعضاء هيئة التدريس الجدد

محمد بن طحيطح(صدى):

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة التطوير الأكاديمي والجودة برنامجًا تدريبيًّا مكثفًا خاصًّا بأعضاء هيئة التدريس الجدد بواقع 20 دورة تدريبية في عدد من المجالات منها الجودة والاعتماد في التعليم الجامعي، وبناء الاختبارات وفق مخرجات التعلم، وأساليب التقويم ومخرجات التعلم، واستخدام التقنية في التدريس الجامعي، واستراتيجيات التدريس الحديثة.

وأوضح عميد التطوير الأكاديمي والجودة الدكتور عبدالعزيز الهاجري أن هذا البرنامج يأتي في إطار سعي جامعة الملك خالد لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس الجدد، ويهدف البرنامج إلى التطوير المهني وكذلك إتاحة الفرصة لهم لبناء شبكة من المعارف والعلاقات والتواصل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الأقسام والكليات الأخرى، مشيرًا إلى أن البرنامج سوف يقدم في كل من المقر الرئيس للجامعة بأبها وفرع الجامعة بتهامة.