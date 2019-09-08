الكشف عن حقيقة اختطاف فتاة بالخرج

الخرج(صدى):

أكدت مصادر مطلعة عدم صحة الأنباء المتداولة حول اختطاف فتاة بمحافظة الخرج اليوم الأحد .

ولم تصدر الجهات الأمنية أي معلومات تؤكد تلك الواقعة التي روج لها البعض على مواقع التواصل الإجتماعي .

وكان متداولون قد دشنوا هاشتاج يفيد بإختطاف الفتاة ما أثار قلق وتفاعل الكثيرين على غير الحقيقة .