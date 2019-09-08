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الكشف عن حقيقة اختطاف فتاة بالخرج

الكشف عن حقيقة اختطاف فتاة بالخرج
الخرج(صدى):

أكدت مصادر مطلعة عدم صحة الأنباء المتداولة حول اختطاف فتاة بمحافظة الخرج اليوم الأحد .

ولم تصدر الجهات الأمنية أي معلومات تؤكد تلك الواقعة التي روج لها البعض على مواقع التواصل الإجتماعي .

وكان متداولون قد دشنوا هاشتاج يفيد بإختطاف الفتاة ما أثار قلق وتفاعل الكثيرين على غير الحقيقة .


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