الكشف عن حقيقة اختطاف فتاة بالخرج
أكدت مصادر مطلعة عدم صحة الأنباء المتداولة حول اختطاف فتاة بمحافظة الخرج اليوم الأحد .
ولم تصدر الجهات الأمنية أي معلومات تؤكد تلك الواقعة التي روج لها البعض على مواقع التواصل الإجتماعي .
وكان متداولون قد دشنوا هاشتاج يفيد بإختطاف الفتاة ما أثار قلق وتفاعل الكثيرين على غير الحقيقة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52337 ] نشر منذ 19 ساعة
معد في شي اسمه خطف الحين
راحت ايام الطيبين واغاني نبيل شعيل
ايدي بيدك ياحبيبي
من الشمس حتى المغيبي🤗