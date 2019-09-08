سامي الجابر يكشف تفاصيل إعفائه من رئاسة الهلال وسر الـ 170 مليون ريال

نواف السالم(صدى):

تحدث سامي الجابر، نجم نادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، عن تفاصيل إعفائه من رئاسة نادي الهلال بالإضافة إلى سر الـ170 مليون ريال، التي كانت موجودة في خزانة الهلال.

وعن ذلك، علق ” الجابر ” عبر حسابه على ” تويتر ” عن موضوع الـ ١٧٠ مليون ريال قائلآ : ” الموضوع طرح في برنامج تلفزيوني تم فيه استضافة معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السابق، وكنت متواجدًا في نفس البرنامج ” .

وتابع: ” كان مطلوب من جميع رؤوساء الأندية التدقيق في جميع القوائم المالية، ورفعها بشكل عاجل لهيئة الرياضة ” .

واستكمل ” الجابر ” حديثه: ” قبل انطلاق البرنامج التلفزيوني كنت في حديث جانبي تحت الهواء مع المستشار الذي عاتبني بقوله (سامي تأخرتم علينا بالقوائم المالية، أغلب الاندية قدمتها.. خلصونا ) ” .

وأضاف سامي الجابر: ” أجبت معاليه وقتها نحتاج وقتًا أكثر بسبب وجود مبلغ 170 مليون لم يدقق بشكل رسمي وتخاطبنا مع شركتين للعمل بشكل متوازي؛ للانتهاء من التدقيق والرفع لهيئة الرياضة ” .

واستكمل حديثه: ” خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك 170 مليون لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلًا، هذا ما وصل للمتابعين للوسط الرياضي وقتها ولم يعد الوسط الرياضي يعرف ما تم بعد ذلك ” .

حيث أشار إلى أن شركات التدقيق انتهت من أعمالها ورفعت القوائم بشكل كامل وسليم لهيئة الرياضة، وأغلق الموضوع الذي كان متابعًا بشكل كبير ودقيق من الهيئة.

وذكر ” الجابر ” أن عقب ذلك تم انتهاء تكليفه كرئيس ولا يحق له الحديث عن أمر يتعلق بالنادي دون صفة رسمية، قائلآ: ” لو كانت القضية وقتها لازالت مفتوحة؛ لتم إلقاء الضوء عليها من إدارة النادي الجديدة المكلفة التي تسلمت إدارة الدفة ولكن الموضوع كان منتهيًا للهيئة ” .

وانهى ” الجابر ” كلامه بالتغريدات قائلآ: ” في النهاية تبقى الإشارة أن البعض لازال يردد هذا الموضوع بهدف الطعن في إدارات الهلال السابقة؛ لذا أقول جميع الإدارات التي تعاقبت على النادي فوق الشبهات ” .