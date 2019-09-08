سامي الجابر يكشف تفاصيل إعفائه من رئاسة الهلال وسر الـ 170 مليون ريال
تحدث سامي الجابر، نجم نادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، عن تفاصيل إعفائه من رئاسة نادي الهلال بالإضافة إلى سر الـ170 مليون ريال، التي كانت موجودة في خزانة الهلال.
وعن ذلك، علق ” الجابر ” عبر حسابه على ” تويتر ” عن موضوع الـ ١٧٠ مليون ريال قائلآ : ” الموضوع طرح في برنامج تلفزيوني تم فيه استضافة معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السابق، وكنت متواجدًا في نفس البرنامج ” .
وتابع: ” كان مطلوب من جميع رؤوساء الأندية التدقيق في جميع القوائم المالية، ورفعها بشكل عاجل لهيئة الرياضة ” .
واستكمل ” الجابر ” حديثه: ” قبل انطلاق البرنامج التلفزيوني كنت في حديث جانبي تحت الهواء مع المستشار الذي عاتبني بقوله (سامي تأخرتم علينا بالقوائم المالية، أغلب الاندية قدمتها.. خلصونا ) ” .
وأضاف سامي الجابر: ” أجبت معاليه وقتها نحتاج وقتًا أكثر بسبب وجود مبلغ 170 مليون لم يدقق بشكل رسمي وتخاطبنا مع شركتين للعمل بشكل متوازي؛ للانتهاء من التدقيق والرفع لهيئة الرياضة ” .
واستكمل حديثه: ” خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك 170 مليون لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلًا، هذا ما وصل للمتابعين للوسط الرياضي وقتها ولم يعد الوسط الرياضي يعرف ما تم بعد ذلك ” .
حيث أشار إلى أن شركات التدقيق انتهت من أعمالها ورفعت القوائم بشكل كامل وسليم لهيئة الرياضة، وأغلق الموضوع الذي كان متابعًا بشكل كبير ودقيق من الهيئة.
وذكر ” الجابر ” أن عقب ذلك تم انتهاء تكليفه كرئيس ولا يحق له الحديث عن أمر يتعلق بالنادي دون صفة رسمية، قائلآ: ” لو كانت القضية وقتها لازالت مفتوحة؛ لتم إلقاء الضوء عليها من إدارة النادي الجديدة المكلفة التي تسلمت إدارة الدفة ولكن الموضوع كان منتهيًا للهيئة ” .
وانهى ” الجابر ” كلامه بالتغريدات قائلآ: ” في النهاية تبقى الإشارة أن البعض لازال يردد هذا الموضوع بهدف الطعن في إدارات الهلال السابقة؛ لذا أقول جميع الإدارات التي تعاقبت على النادي فوق الشبهات ” .
شيخين1[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 19 ساعة
بهدف الطعن في إدارات الهلال السابقة؛ لذا أقول جميع الإدارات التي تعاقبت على النادي فوق الشبهات طيب وبعد السااااااابقة مين
طرزان[ عدد التعليقات: 1503 ] نشر منذ 16 ساعة
سامي الجابر يكشف تفاصيل إعفائه من رئاسة الهلال وسر الـ 170 مليون ريال هيئة مكافحة الفساد انتهى من المرحلة الأولى وتم التسوية المرحلة القادمة يكون في كلام ثاني مع الأقل نفوذا
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 13 ساعة
*الكوتش سامي فوق الشبهات؟! لاعب ثم إداري ثم مدرب ثم رئيس أكبر وأفخم نادي ذو شعبية طاغية داخليآ وخارجيآ ويملك أعضاء شرف كبار وقامات عالية يا سااادة🤚ابو عبدالله أختصر الكلام بأدب وقال أقفلت ال ١٧٠ مليون يا بنو فقر انتو وبنو طحلب!؟🤔 ابو عبدالله 💙 إلي كلفه هو نفسه إلي عينه!!؟ لإرضاء النطيحة والمتردية وفي سبيل إيقاف الزعيم💙 وتجريده من الدوري والعربيه وكاس الملك والاسوية!؟👌فبدأ بإعفاء سامي ثم إقالة جيسوس!! ثم اعارة خريبين بالقوة الجبرية ثم عدم لعب قوميز وهو يسخن مع الفريق(السوبر)،، وقبل المباراة بعشر دقايق يصدر الأمر بأنه اصيب وهو يسخن🤣🤝🤣 وبعدها عدم مشاركة عطيف والعابد وغيرهم كثير…..الخ وشنو حملة إعلامية قذرة للغاية على الهلال ولكم أن تتخيلو بنو فقر الأن يطالبون بوقف الدوري علشان مشاركتهم الأولى من الملعب؟! في أسيا وبدون بكاىيات😢😢 ولطم وواير لس وترشيح! وسبحان الموسم إلي فات الزعيم طلب وتم الرفض بل العكس تمامآ هم ودهم ان البطولات إلي يشارك فيها الهلال تكون كثيرة بأمر وإيعاز من بلوتو في سبيل إرضاء بنو فقر لأخذ الدوري المشبوة وما صاحبة من أهداف سينمائية هندية وحل لجنة الحكام وجلب خليلوه 😂😂 أزيد ولا كفاية؟!*
سامي رجل لخصها في كلمتين إلي كلفني هو إلي أقالني مع وعد مبطن بمنصب أكبر!؟ وافهم يا فهيم..
*لله درك يا كبتن سامي رجل مثقف ومتزن ومتعلم ومتحدث لبق على حب الجمهور الهلالي خاصة والجمهور العربي بشكل عام💙✌*
هامور الصحراء[ عدد التعليقات: 1503 ] نشر منذ 12 ساعة
هوامير دخلو الفندق 7 نجوم ما أطلقوا سراحهم الا بعد التسوية المليارية وتقولي الكوتش سامي فوق الشبهات وش سامي قدام هؤلاء الهوامير ولا شئ