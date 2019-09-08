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أول صور لنيسان جوك 2020 الجديدة قبل نزولها للأسواق

أول صور لنيسان جوك 2020 الجديدة قبل نزولها للأسواق
لندن(صدى):

كشفت شركة نيسان عن سيارتها الجديدة جوك 2020 والتي حظت موديلاتها السابقة برواج كبير في السوق الأوروبي .

وأوضحت الصور مظهر السيارة الشبابي الذي يعتمد على المصابيح البيضاوية كما كان في السابق ، وسقف عائم بلون مختلف عن جسم السيارة ، و شكل رائع للشبك الامامي مع المصابيح الرفيعة .

ومن الداخل ، تمتاز السيارة بنظم ترفيهية تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو ، مما يتيح التحكم في وظائف السيارة عبر الهواتف الذكية ، مثل نظام الكبح في حالة الطوارئ ، وحفظ المسار ، وقفل الأبواب ، وتشغيل الإضاءة ، وغيرها .

أما المحرك ، فسعته 1.0 لتر بقوة 117 حصان ، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بـ7 سرعات ، وناقل حركة يدوي بست سرعات .

ومن المتوقع أن يصل الموديل الجديد من نيسان في نهاية نوفمبر المقبل ، لكن لم يتم الكشف عن السعر بعد .

 

 

 

 


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