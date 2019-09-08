أمانة عسير توقع عقدا مع شركة لاستغلال المواقع الاعلانية بأبها

محمد بن طحيطح(صدى):

وقعت أمانة منطقة عسير صباح اليوم مع احدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الدعاية و الإعلان لمدة خمس سنوات و ذلك لاستغلال المواقع الاعلانية بمدينة أبها .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن قيمة العقد بلغت 775000 ألف ريال و الذي أعتبره مناسبا للشركة و الأمانة .

مضيفا الى ان الأمانة لديها العديد من المواقع الاستثمارية في مدينة أبها سوف يتم الإعلان عنها قريباً حيث أن مدينة أبها تعتبر ذات سوق تجارى كبير وزاد من أهميتها كونها أحدى اهم الوجهات السياحية في المملكة و الوطن العربي حيث تحظى سنوياً بما يزيد على 2 مليون زائر .

مختتما حديثه مؤكدا بأن الأمانة تستقبل رجال الأعمال و المستثمرين بعشرات الفرص الاستثمارية الكبرى وتدعوهم لزيارة المنطقة والأمانة للحصول على هذه الفرص الاستثمارية .